في حادثة طريفة: سرقة فنان سوداني شهير أثناء أدائه لأغنية في حفل زفاف.!

الخليج 365 : تعرض الفنان السوداني “ياسر إبراهيم”، الشهير ب ( ياسر بورتسودان) الى سرقة هاتفه الجوال اثناء اداء اغنية في حفلة زفاف باحدى احياء مدينة بورتسودان، بحسب مانقل محرر (كوش نيوز). وكان اللص قد اسنغل ازدحام المعازيم، ليمد يده خلسة إلى جيب الفنان “ياسر” لينشل هاتفه ببراعة متناهية دون أن يشعر.

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وتم القبض على السارق في فترة وجيزة، بعد أن لاحظ احد الحضور الحادثة. ويعد الأستاذ ” ياسر ابراهيم” من الفنانين الذين يحظوا بشعبية واسعة داخل وخارج بورتسودان مسقط رأسه

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