الهلال يغلق ملف الديربي ويؤدي مرانه الأساسي لبلاتنيوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

استأنف فريق كرة القدم بنادي الهلال أمس تحضيراته لمباراته أمام بلاتنيوم الزيمبابوي لحساب الجولة الأولى من مجموعات دور الست عشر من دوري أبطال إفريقيا. وكان الفريق قد استأنف تحضيراته أمس بعد أن أغلق ملف الديربي الذي تلقى فيه خسارة مؤلمة أمام المريخ في مباراة لم تكتمل كان الأزرق خلالها الطرف الأضعف.

ويواجه الهلال مصاعب حقيقية في مباراته مساء الجمعة المقبل بسبب المشكلات الدفاعية وتراجع مردود قائد الفريق عبد اللطيف بوي إلى جانب عدم النجاعة الهجومية ما كلف الفريق غالياً هذا الموسم وأفقده (11) نقطة في (10) مباريات.

وبات الجهاز الفني للهلال مهدداً بالإقالة. وتشير كل التوقعات إلى أن أي نتيجة غير الفوز ستطيح بالجنرال صلاح أحمد آدم ومساعده هيثم مصطفى.

ولا يبدو الأزرق في وضع فني جيد غير أنه سيعتمد على خبرات بعض نجومه إلى جانب قوة الدفع الجماهيري عندما يستقبل ضيفه الزيمبابوي بالجوهرة.

ويأمل الجنرال إعادة الفريق للطريق الصحيح وتحقيق الفوز في الجولة الأولى.