وفد تجاري اقتصادي برازيلي يزور الخرطوم ديسمبر المُقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يُنظِّم اتّحاد الغُرف التجارية بالتعاون مع سفارة البرازيل بالخرطوم يومي 9 و10 ديسمبر المُقبل ببرج التجارية، أعمال “المُلتقى التجاري السوداني البرازيلي” في إطار احتفال السفارة باليوم الوطني للبرازيل بمُشاركة وفد تجاري اقتصادي برازيلي.

وأوضح عُضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة التحضيرية العليا لأعمال المُلتقى نادر عمانويل في تَصريحاتٍ أمس، أنّ الاجتماع مع سفير البرازيل بالبلاد ناقش التحضيرات الجارية لإنجاح فعاليات المُلتقى بما يُحقِّق تطلُّعات البلدين لتقوية علاقات التّعاوُن المُشترك، وأشار إلى أن المُلتقى يهدف لتعزيز علاقات القطاع الخاص بالدول الصديقة والشقيقة، بمُشاركة وفد تجاري برازيلي ووزارات القطاع الاقتصادي وقطاعات الأعمال بالسودان، وأوضح أنّ الجلسة الافتتاحية سيُخاطبها مُمثلٌ رسميٌّ للحكومة، بجانب السفيرة البرازيلية بالخرطوم وممثل اتّحاد الغرف التجارية.