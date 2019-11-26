الشرطة تتوصل لخيوط هامة في مقتل عامل الشيشة

التاريخ: 26-نوفمبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة تابعت مصادر جريمة القتل التي راح ضحيتها عامل الشيشة في نادي مشاهدة بسوق بحري وهو من أبناء مدينة الأبيض متزوج وأب لثلاثة أبناء . وفي أمسية الخميس الماضي قام بإغلاق النادي والخلود للنوم وفي الصباح دخلت إحدى العاملات في بيع الشاي لتشاهد العامل سابحاً في بركة من الدماء . Advertisements وبإخطار شرطة قسم المدينة تم تحريك عربة مسرح الحادث التي قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل الجثمان للمشرحة ، وإتضح بأن العامل أصيب بطوبة (بلك) . وبحسب صحيفة الدار ، ومن خلال التحريات التي قام بها أفراد المباحث تم تحديد هوية أحد المشتبه بهم ورصد تحركاته وسوف تسفر الأيام القادمة عن القبض على مرتكبي الحادثة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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