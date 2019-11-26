التاريخ: 26-نوفمبر-2019
22 مشاهدة
دَفَعت وزارة العدل بعددٍ من مشروعات القوانين لمجلس الوزراء بغرض مُناقشتها، توطئةً لعرضها في اجتماعٍ مُشتركٍ بين مجلسي الوزراء والسيادي.
وعلمت مصادر، أنّ اجتماعاً سيلتئم غداً بمجلس الوزراء لمُناقشة مشروع تعديل (4) قوانين، شملت الشرطة، قانون الأمن والمخابرات، النظام العام، بجانب مشروع قانون تفكيك نظام التّمكين.
وقال مصدرٌ، إنّ وزير العدل دفع بالقوانين لمجلس الوزراء لمُناقشتها تَوطئةً لإجازتها. وكانت “قِوى الحُرية والتغيير”، قد أعلنت الفراغ من صياغة مشروع قانون تفكيك نظام التمكين، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع لمُناقشة تعديل قوانين الشرطة والأمن وتفكيك “التمكين” غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.