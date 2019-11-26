اجتماع لمُناقشة تعديل قوانين الشرطة والأمن وتفكيك “التمكين” غداً

دَفَعت وزارة العدل بعددٍ من مشروعات القوانين لمجلس الوزراء بغرض مُناقشتها، توطئةً لعرضها في اجتماعٍ مُشتركٍ بين مجلسي الوزراء والسيادي.

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وعلمت مصادر، أنّ اجتماعاً سيلتئم غداً بمجلس الوزراء لمُناقشة مشروع تعديل (4) قوانين، شملت الشرطة، قانون الأمن والمخابرات، النظام العام، بجانب مشروع قانون تفكيك نظام التّمكين.

وقال مصدرٌ، إنّ وزير العدل دفع بالقوانين لمجلس الوزراء لمُناقشتها تَوطئةً لإجازتها. وكانت “قِوى الحُرية والتغيير”، قد أعلنت الفراغ من صياغة مشروع قانون تفكيك نظام التمكين، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)