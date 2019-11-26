الشيخ علي بيتاي: الشرق سيظل جُزءاً أصيلاً من السودان

أكّد مُؤسِّس خلاوي همشكوريب الشيخ علي بيتاي، دعمه ومُساندته لجُهُود تهدئة الأوضاع بالشرق، وأنّ شرق السودان سيظل جُزءاً أصيلاً من السودان، وقال لمن يتحدّثون عن انفصال الشرق: “نمشي وين؟”.

وأضاف بيتاي في تصريحٍ أمس، بأنّ المُشكلة التي وقعت مُؤخّراً في بورتسودان عادية بين قبيلتين وتحدث في أيِّ مكانٍ بالسودان، لكنه أشار إلى تدخُّلات سياسية وقبلية أرادت تأجيج الصراع، وأشاد بدور النائب الأول لرئيس المجلس السيادي، قائد “الدعم السريع” الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” لإرساله قوّات أعادت الأُمور للوضع الطبيعي.

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ونفي بيتاي ما يُشاع عن وُجُودٍ قاعدةٍ عسكريةٍ إماراتية شمال همشكوريب، مُؤكِّداً أنّ ما يُشاع مَحض افتراءٍ يهدف للبلبلة وزعزعة الاستقرار، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة إقامة علاقات مُتوازنة مع الجارة إريتريا، مُثمِّناً الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك إلى أسمرا، ووصفها بالممتازة، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)