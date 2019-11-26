تومات مدني يعدلن ( مفاهيم تشكيلية )

شاركت تومات مدني مروة وصفاء في منتدى (مفاهيم تشكيلية)، الذي نظمه مركز راشد دياب للفنون مساء أمس الأول. وقدمت التومات مجموعة من أعمالهن الغنائية التي صاغ كلماتها الشاعر الكبير إسحق الحلنقي ، ولحنها الموسيقي المعروف التجاني . التومات على موعد جديد مع جمهور أمسيات الزهرة الجديدة الغنائية بالخرطوم (2) مساء غداً الأربعاء بحسب صحيفة آخر لحظة . Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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