إغلاق منظمة مقربة من عبد الحي يوسف

التاريخ: 26-نوفمبر-2019
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فوجئت منظمة المشكاة الدعوية المقربة من الداعية الإسلامي عبد الحي يوسف، بإغلاق مقرها مساء أمس.
ووضعت الشرطة يدها على مقر المنظمة بمنطقة جبرة بالخرطوم، وتأتي الخطوة ضمن الحظر الذي تمارسه السلطات المختصة في حكومة “قوى الحرية والتغيير” بحظر نشاط المنظمات الطوعية الوطنية.
وتختص منظمة المشكاة في العمل الدعوي. ووفقاً لمصدر، فإن عبد الحي يوسف يرأس المجلس الاستشاري للمنظمة وتمتلك المنظمة مؤسسات إعلامية ودعوية، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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