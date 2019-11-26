حسين الصادق في نادي الضباط

في أول حفل جماهيري له على مسرح نادي الضباط بعد تشكيل الحكومة الجديدة ، يلتقي الفنان الشاب حسين الصادق جمهوره في حفل ساهر يوم الخميس القادم ، وقد أعد حسين للحفل من أغنياته المسموعة .
حسين يرتب أيضاً لحفل كبير بمناسبة إحتفالات البلاد بذكرى ثورة ديسمبر ، وذكرى الإستقلال المجيد في الشهر القادم بحسب صحيفة آخر لحظة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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