(العميد) يعود بحفل جديد

يستعد (عميد) الفنانين الشباب الفنان جمال فرفور لعودة جديدة لجمهوره من خلال حفل خاص مساء بعد غد الخميس بالخرطوم . Advertisements وأكمل فرفور كامل تفاصيل الحفل والأغنيات التي ستقدمها ، حيث إختار باقة من أعماله الغنائية الجديدة لتقديمها للحفل ، كما سيقدم فرفورباقة أخرى من طلبات الجمهور بحسب صحيفة آخر لحظة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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