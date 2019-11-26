إعفاءات وتعيينات بمجلس التخصّصات الطبية

التاريخ: 26-نوفمبر-2019 فى : أخبار 10 مشاهدة أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قراراً بإعفاء رئيس المجلس القومي للتخصصات الطبية د. حسن أبو عائشة، ونائبه عبد الماجد محمد مساعد، والأمين العام حسين محمد يوسف الفكي. Advertisements وأصدر المجلس أمس منشوراً عين بموجبه د. شاكر إبراهيم الإمام رئيساً للمجلس ود. أسامة مرتضى أبو القاسم نائباً لرئيس المجلس، ود. إيهاب بابكر إبراهيم عبد الرحمن الصديق أميناً عاماً، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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