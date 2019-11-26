توجيهات بفتح المعابر مع الجنوب

كشفت حكومة النيل الأبيض عن تسليمهم مخاطبات من وزارة التجارة والصناعة الاتحادية بشأن إعادة افتتاح المعابر الحدودية .

وقال الأمين العام للحكومة معروف عثمان ، أن وزارة التجارة طالبتهم بتحديد المواقع الجغرافية للمعابر ، مبيناً أنهم قاموا بتقديم مقترحات حول معبرجودة الذي يقع في محلية الجبلين ومعبر المقينص بمحلية السلام لوزارة التخطيط العمراني .

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مشيراً الى أن المفوضية قامت بزيارة المواقع وتقديم رويتها المتكاملة حول المواقع المقترحة ، وأبان أنهم عقدوا اجتماعاً مع المفوضية القومية للحدود بشأن فتح المعابر .

ولفت عثمان الى أن زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأخيرة الى جوبا ومشاوراتهم حول المعابر ساهمت في دفع عملية افتتاح المعابر ، إضافة الى الاجتماعات المستمرة مع الإدارات الأهلية بمحليات السلام والجبلين بحسب صحيفة آخر لحظة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )