توجيهات بفتح المعابر مع الجنوب

التاريخ: 26-نوفمبر-2019
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كشفت حكومة النيل الأبيض عن تسليمهم مخاطبات من وزارة التجارة والصناعة الاتحادية بشأن إعادة افتتاح المعابر الحدودية .
وقال الأمين العام للحكومة معروف عثمان ، أن وزارة التجارة طالبتهم بتحديد المواقع الجغرافية للمعابر ، مبيناً أنهم قاموا بتقديم مقترحات حول معبرجودة الذي يقع في محلية الجبلين ومعبر المقينص بمحلية السلام لوزارة التخطيط العمراني .
مشيراً الى أن المفوضية قامت بزيارة المواقع وتقديم رويتها المتكاملة حول المواقع المقترحة ، وأبان أنهم عقدوا اجتماعاً مع المفوضية القومية للحدود بشأن فتح المعابر .
ولفت عثمان الى أن زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأخيرة الى جوبا ومشاوراتهم حول المعابر ساهمت في دفع عملية افتتاح المعابر ، إضافة الى الاجتماعات المستمرة مع الإدارات الأهلية بمحليات السلام والجبلين بحسب صحيفة آخر لحظة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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