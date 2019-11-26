جامعة الجزيرة تُعلّق الدراسة اليوم للمشاركة في وقفة احتجاجية

أصدر أمين الشؤون العلمية بجامعة الجزيرة د. محمد الأمين أحمد أمس، قراراً بتعليق الدراسة اليوم الثلاثاء بجميع الكليات، بناء على توصية عميد شؤون الطلاب، حتى يتمكن الطلاب من المشاركة في تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مباني رئاسة صندوق رعاية الطلاب، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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