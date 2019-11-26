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طه ونافع يرفضان التعامل مع لجنة التحقيق في الانقلاب

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 26-نوفمبر-2019

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طه ونافع يرفضان التعامل مع لجنة التحقيق في الانقلاب

رفض المعتقلان بسجن كوبر النائب الأول الأسبق للرئيس علي عثمان محمد طه ، والمساعد الأسبق للرئيس د. نافع علي نافع ، التجاوب مع لجنة التحقيق في إتقلاب 30 يونيو 1989م وعدم الإدلاء بأي معلومات .

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وكانت اللجنة المشكلة من قبل النائب العام قامت بزيارة المعتقلين بالسجن ، وحاولت اللقاء بهما إلا أن الخطوة اصطدمت بإصرار طه ونافع في عدم التعامل معها ، اللذان استندا على ان النائب العام قبيل تسميته للمنصب كان ضمن مجموعة محاميين فتحوا بلاغاً ضد من وصفوهم بمنفذي انقلاب الإنقاذ ، ومن بينهم علي عثمان ونافع علي نافع بحسب صحيفة آخر لحظة .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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