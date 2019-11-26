التاريخ: 26-نوفمبر-2019
102 مشاهدة
رفض المعتقلان بسجن كوبر النائب الأول الأسبق للرئيس علي عثمان محمد طه ، والمساعد الأسبق للرئيس د. نافع علي نافع ، التجاوب مع لجنة التحقيق في إتقلاب 30 يونيو 1989م وعدم الإدلاء بأي معلومات .
وكانت اللجنة المشكلة من قبل النائب العام قامت بزيارة المعتقلين بالسجن ، وحاولت اللقاء بهما إلا أن الخطوة اصطدمت بإصرار طه ونافع في عدم التعامل معها ، اللذان استندا على ان النائب العام قبيل تسميته للمنصب كان ضمن مجموعة محاميين فتحوا بلاغاً ضد من وصفوهم بمنفذي انقلاب الإنقاذ ، ومن بينهم علي عثمان ونافع علي نافع بحسب صحيفة آخر لحظة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر طه ونافع يرفضان التعامل مع لجنة التحقيق في الانقلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.