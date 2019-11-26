الإمارات تشعر بالقلق على الأوضاع الاقتصادية في السودان

قال السفير الإمارتي بالسودان حمد الجنيبي، إن بلاده “تشعر بقلق” على الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها السودان، وأوضح أن ذلك يحتم عليهم تقديم الدعم والمساهمة في الاستقرار المالي.

وكشف الجنيبى خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية الذي ينطلق بالخرطوم اليوم بحسب صحيفة الصيحة، عن تقديم (1.8) مليار دولار دعماً للسودان خلال الفترة الماضية.

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وقال إن حجم المساعدات بين 2016- 2018 بلغ (747) مليون دولار، إضافة لـ(3) مليارات دولار بالتعاون مع السعودية في شكل أغذية ومواد بترولية وأدوية ومساعدات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)