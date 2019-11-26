الأمم المتحدة تتعهد بمعالجة الأوضاع بمناطق النزاعات

التاريخ: 26-نوفمبر-2019
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كشفت وزارة الخارجية عن تعهد الأمم المتحدة بمعالجة الأوضاع الإنسانية في المناطق التي تأثرت بالنزاعات والحروبات في السودان .
وقال مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية ، إن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوك إلتقى عدداً من كبار المسؤولين بالدولة ، مؤكداً دعم الأمم المتحدة لتحقيق السلام بالسودان ، ومساندة الحكومة الإنتقالية وبرامجها الخاصة بالإصلاح بحسب صحيفة آخر لحظة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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