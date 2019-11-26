افتتاح المهرجان الدولي للتمور السودانية اليوم

يفتتح صباح اليوم بقاعة الصداقة، المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية، بمشاركة دول السعودية والأردن ومصر وعمان والهند وماليزيا وفرنسا، والجديد وأمريكا. وأعلنت اللجنة العليا للمهرجان، عن زراعة 500 نخلة في حقول إيضاحية تجريبية بدارفور.

وأكد وزير الزراعة والموارد الطبيعية عبدالله عبدالقادر كركاوي بحسب صحيفة السوداني، اهتمام الوزارة بصادر التمور، ورهن ذلك بتحسين بيئة الصادرات في البلاد، وأعلن كركاوي عن خطة لتنمية قطاع البساتين بما فيها التمور، ومناقشة احتياجات القطاع بهدف ترقيته وزيادة الإنتاج والإنتاجية، وقال في منبر (سونا) أمس حول المهرجان الدولي الثالث التمور السودانية، إن الإرادة السياسية متوفرة لتطوير النخيل والتمور السودانية ، مشيراً إلى دور المهرجان في تنمية وتطوير التمور السودانية، وأضاف: المهرجان فرصة لعرض منتجات التمور وتبادل الخبرات بين أفضل الدول.

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وأكد سفير دولة الإمارات في السودان حمد الجنيبي، حرص الإمارات على توطيد علاقات التعاون مع دولة السودان، طوال الحقب الماضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)