حميدتي في جوبا من أجل سلام دولة الجنوب

شهاب محمد - الخرطوم - السودن اليوم:

أكد نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أن خارطة طريق ستُعَدُّ في الـ50 يوم الأولى لتنفيذ اتفاق السلام في جوبا، وأن رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت أكد أنه ليس هناك أي تمديد آخر بشأن تشكيل الحكومة.

وأعرب حميدتي عن تفاؤله بالوصول إلى سلام خلال المائة يوم، و”تشكيل الحكومة لينعم الشعب في الجنوب بالسلام والاستقرار”.

وقال حميدتي في تصريح صحفي عقب مباحثات أجراها مع رئيس دولة الجنوب في القصر الرئاسي بجوبا، إن سلفاكير أكد جاهزيته لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في مدينة عنتيبي الأوغندية.

وكشف حميدتي عن لجنة عسكرية سودانية مختصة بمتابعة “معسكرات التدريب”، وأن ملف الترتيبات الأمنية هو الملف الشائك الآن، وأشار إلى أن اللجنة ستكون موجودة في جوبا لمتابعة المعسكرات، ورفع تقريرها لمجلس السيادة.

ولفت إلى أن الوفد السوداني سيجري لقاءات مع اللجان المشتركة بين الطرفين في دولة جنوب السودان للوقوف على المشاكل والمعوقات بهدف تذليلها.

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