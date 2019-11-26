اليمن وفلسطين يفضحان المنافقين.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الوضع الانسانى في اليمن يكشف نفاق العالم الغربي الذى يدعى زورا وبهتانا اهتمامه بقضايا حقوق الانسان ويعتبرها معيارا يحاسب بها بقية العالم في حين يغفل هو الإنتباه الي هذا الأمر فتقوم اقوي التحالفات بينه وبين اشد الحكومات انتهاكا لحقوق الانسان واكثرها ابتعادا عن احترام الحقوق ، وهذه الديكتاتوريات المحمية امريكيا وبريطانيا وبشكل عام من الغرب المنافق الذي لا يقيم وزنا لتعهداته ولايصدق في وعوده تحظى بحماية ودعم هذا الغرب المنافق فتراه يبيع السلاح للسعودية والكيان الصهيونى مثلا ويذهب في هذا الاتجاه بعيدا يبحث عن مصالحه غير عابئ مطلقا بما يعانيه ضحايا هذا السلاح الفتاك ، فهذه هى حكومة الكيان الغاصب في فلسطين المحتلة تعربد قتلا وسحقا وتدميرا

وترتكب ابشع الجرائم وامريكا ومن معها من الغربيين المنافقين يسكتون حتي عن الادانة الشكلية للجرائم الصهيونية كما هو الحال الواضح جدا في العدوان السعودي الاماراتي الوحشي الغير اخلاقي ولا انسانى علي الشعب اليمنى المظلوم الذي تعرض لاكبر عملية ظلم وعدوان في التاريخ ومورست بحقه ابشع صور القتل والتدمير وتعرض الشعب لحصار محكم منع وصول الدواء والغذاء بل حتي ان المرضي الذين احتاجوا للسفر الي العلاج لم يتمكنوا من ذلك ومنعهم اغلاق مطار صنعاء من التوجه الي مايريدون وميناء الحديدة لايستطيع بفعل الحصار المطبق استقبال اي سفينة بغض النظر عن ماتحمل (غذاء أو دواء أو وقوادا أو غير ذلك ) في ابشع انتهاك للقوانين الدولية والاتفاقات التي يقر بها الجميع لكن العدوان السعودي الاماراتى وهو يرتكب كل هذه التجاوزات انما يستفيد من الصمت المخزى للامم المتحدة والنفاق الكبير الغير مسبوق الذي يمارسه الغرب فتقع المزيد من الجرائم المرعبة والاتتهاكات البشعة من السعودية علي اليمنيين كما هو حال الشعب الفلسطينى الذى يعانى من تجاهل الامم المتحدة والغرب المنافق لمعاناته المستمرة مع الصهاينة المجرمين المعتدين.