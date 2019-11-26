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رد ناري من بومبيو على بيان الجامعة العربية ويوجه دعوة بشأن إسرائيل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء أمس الاثنين، على بيان جامعة الدول العربية، بشأن رفضهم القرار الأمريكي الذي اعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير مخالفة للقانون الدولي.
وقال بومبيو، في تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر”: إن الوقت قد حان “للدول العربية للتخلي عن المقاطعة والعمل مع إسرائيل. هناك الانقسامات وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. لا ينبغي أن يواجه المفكرون العرب، الذين يخاطرون بحياتهم للدفاع عن رؤية إقليمية للسلام والتعايش بشجاعة، الانتقام. نحن بحاجة إلى الحوار”.
وأكد وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع طارئ، أمس الاثنين، في القاهرة، إدانة ورفض قرار الولايات المتحدة “باعتبار هذا القرار باطلا ولاغيا وليس له أثر قانوني، وأنه مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة”.
وكان بومبيو أعلن، في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أصبحت شرعية، رغم قرارات مجلس الأمن التي تعتبرها غير قانونية كونها مقامة على أراض فلسطينية.

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