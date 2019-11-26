وزير الموارد المائية: مشكلات الري بمشروع الجزيرة تواجه حلقة ”شريرة”

أوصت ورشة الري بمشروع الجزيرة، بضرورة تمويل مكون الري للاضطلاع بدوره فضلاً على سن القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الري إلى جانب تأهيل مصارف والاستفادة من مياه الأمطار. وكشف وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس، عن وجود حلقة مفقودة وصفها بـ(الشريرة) تواجه مشكلات الري بمشروع الجزيرة والمناقل، موضحاً أن إدارة الري في المشروع تغيرت بصورة ارتجالية وليست هندسية كما كانت عليه في السابق.

وقال عباس خلال ورشة الري بمشروع الجزيرة التي نظمها مركز البحوث الهيدرولوكية بود مدني بحسب صحيفة السوداني، إن الهدف من الورشة إرجاع الري بمشروع الجزيرة إلى سيرته الأولى. وأضاف: الري بالمشروع متدهور، ولكنه لم يصل مرحلة الانهيار، لأن المساحات الزراعية في تزايد يصل إلى نحو ٧٠٠- ٨٠٠ ألف فدان، وتابع رغم ذلك أداء الري أقل من الطموحات ما انعكس سلباً على ضعف الإنتاجية، متسائلاً عن الأسباب التي أدت إلى تدهور الري بالمشروع.

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وشدد على ضرورة معرفة الأسباب التي أدت تدهور الري بالمشروع، موضحاً أن تشخيص المشكلة يؤدي إلى معالجة المشكلات أهمها الوقوف على الأسباب الفنية في قنوات الري وطريقة عمل طلبيات المياه والتي كانت تتم عبر طريقة واضحة إلى أن تتجمع الطلبيات مما أدى إلى إهدار نحو ٣٠ إلى ٣٥ مليون م.م وهذه الكمية تروي مساحة مليون فدان بالمشروع إلى جانب أسباب أخرى مؤسسية وهي المسؤولة في عملية الإدارة فضلاً عن القوانين والتشريعات. وأشار عباس، إلى إعادة الري بمشروع الجزيرة إلى سيرته الأولى يرتكز على اتباع الأسلوب الفني والعلمي في إدارة مياه الري، إلى جانب أهمية الجدية والعمل المستمر وتفعيل التشريعات، متوقعاً بأن تخرج الورشة بتوصيات تضيء الطريق لمتخذي القرار تساهم في إعادة الري بمشروع الجزيرة لسيرته الأولى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)