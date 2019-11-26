اتجاه لطرد عمال بمصنع أسمنت التكامل

التاريخ: 26-نوفمبر-2019
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علمت مصادر أمس، عن حدوث مشكلة إدارية بين الموظفين السودانيين والمصريين، والضمان الاجتماعي بمصنع أسمنت التكامل.
وقالت المصادر، إن العمال لديهم اتفاق سابق بمضاعفة الإنتاج، ولكنهم لم يلتزموا بذلك، وقررت الإدارة باستبدال العمال السودانيين بالمصنع بآخرين مصريين.
وأضافت المصادر: بأن العمال أعلنوا عن اتجاههم للإضراب عن العمل في حال استبدالهم، وأشارت إلى أن عددهم ربما يتجاوز 1000 عامل، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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