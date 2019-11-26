مُباحثات مغلقة بين حمدوك وأفورقي بأسمرا

انعقدت بالقصر الرئاسي بأسمرا أمس، جلسة مُباحثات مُغلقة بين رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك والرئيس الأرتيري أسياس أفورقي. كما أجرى حمدوك ووفده، مُباحثات مع الجانب الأريتري، شملت العلاقات الثنائية ومجالات التعاوُن المُشترك في مُختلف القضايا.

ووصل حمدوك، على رأس وفد رفيع المستوى صباح أمس، إلى العاصمة الأريترية أسمرا، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً تلبية لدعوة أريترية رسمية. ورافق حمدوك خلال الزيارة وزراء: شؤون مجلس الوزراء، الداخلية، الصناعة والتجارة، التعليم العالي والبحث العلمي، البنى التحتية والنقل، ومدير جهاز المخابرات العامة.

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وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس في تصريحاتٍ بحسب صحيفة السوداني، متانة علاقات البلدين، وأوضح أنّ الزيارة تأتي في إطار التواصُل مع الأشقاء الأريتريين، وأكّد حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاوُن المُستقبلي بين الشعبين الشقيقين في مُختلف المجالات، ونوّه لدور أريتريا في تحقيق السلام بالسودان واستضافتها لمؤتمر السلام بشرق السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)