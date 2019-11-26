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الكشف عن إختفاء ملفات مفصولين

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 26-نوفمبر-2019

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الكشف عن إختفاء ملفات مفصولين

أكدت لجنة المفصولين تعسفياً أن هدفها الأول رد الإعتبار للمفصولين وليس التعويضات مادياً ومعنوياً ، مؤكداً أن اللجنة ستدرس ملفات المفصولين ملف ملف ، وحالة حالة ، وحددت اللجنة ملء الإستمارة خلال (15) يوماً .

وأعلن الناطق الرسمي بأسم اللجنة وكيل أول وزارة الإعلام رشيد سعيد ، خلال مؤتمر صحفي أمس أن اللجنة تنظر في الذين تعرضوا للفصل التعسفي حالة حالة ، بجانب النظر في قضية أبناء دولة الجنوب الذين تم فصلهم .

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مشيراً الى أنه يحتاج الى إصدار قرار سياسي ، لاسيما أن إنفصالهم عن الجنوب لسع مابلعناهو ) .

وبحسب صحيفة آخر لحظة ، كشف رشيد عن اختفاء كثير من ملفات المفصولين للصالح العام في المؤسسات والدوائر الحكومية من الإرشيف .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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