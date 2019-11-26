محمد حسن عربي: اتجاه لإلغاء عقوبة الإعدام والجلد

أعلن عضو تنسيقية “قوى الحرية والتغيير” محمد حسن عربي، عن اتجاه لإلغاء عقوبة الإعدام والجلد في المحاكم، في غير جرائم الحدود والقصاص، ضمن قانون التعديلات المتنوعة، الذي أعدت قوى الحرية والتغيير مشروعه.

وقال إن مشروع قانون التعديلات المتنوعة يهدف إلى إجراء تعديلات محددة في عدة قوانين، عبر قانون واحد، لتحقيق إلغاء جرائم الجلد والإعدام في غير جرائم الحدود والقصاص، إضافة إلى إزالة التعارض بين القوانين السودانية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فضلا عن منح المقبوض عليه “المتهم” حقوق واسعة أثناء التحريات والتقاضي.

Advertisements

وكشف عربي بحسب صحيفة السوداني، عن وجود قوانين سارية تعيق هيكلة مؤسسات الدولة، وتوقع التغلب عليها ضمن حزمة قانون التعديلات المتنوعة، بعد أن أعدوا تصورا شاملا بشأنها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)