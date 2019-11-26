تجمع المعلمين يهدد بإغلاق مكتب تعليم غبيش

هدد تجمع المهنيين بمحلية غبيش ، بولاية غرب كردفان ، بإغلاق مكتب تعليم الأساس بالمحلية ، في حالة عدم إقالة مدير التعليم عبد الله محمد ، أحد رموز النظام البائد .

وطالب رئيس لجنة المعلمين بالمحلية ، عادل حسين الشريف مدير عام التربية والتعليم بالولاية في تصريح له ، بإعادة هيكلة تعليم الأساس بمحلية غبيش ، للقضاء على ممارسات الدولة العميقة .

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وقال الشريف أن المدير العام قد قبل مطالبنا بالمماطلة والتراخي ، واتهم إدارة تعليم مرحلة الأساس بأنها تعمل بتوجيهات النظام السابق .

من جانبه قال مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية ، أبوبكر محمد ، أن هنالك نقصاً حاداً في المعلمين على مستوى الولاية بحسب صحيفة آخر لحظة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )