تجمع المعلمين يهدد بإغلاق مكتب تعليم غبيش

التاريخ: 26-نوفمبر-2019
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هدد تجمع المهنيين بمحلية غبيش ، بولاية غرب كردفان ، بإغلاق مكتب تعليم الأساس بالمحلية ، في حالة عدم إقالة مدير التعليم عبد الله محمد ، أحد رموز النظام البائد .
وطالب رئيس لجنة المعلمين بالمحلية ، عادل حسين الشريف مدير عام التربية والتعليم بالولاية في تصريح له ، بإعادة هيكلة تعليم الأساس بمحلية غبيش ، للقضاء على ممارسات الدولة العميقة .
وقال الشريف أن المدير العام قد قبل مطالبنا بالمماطلة والتراخي ، واتهم إدارة تعليم مرحلة الأساس بأنها تعمل بتوجيهات النظام السابق .
من جانبه قال مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية ، أبوبكر محمد ، أن هنالك نقصاً حاداً في المعلمين على مستوى الولاية بحسب صحيفة آخر لحظة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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