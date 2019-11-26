الشرطة تسترد مسروقات بقيمة (5) مليارات جنيه

استردت مباحث فرعية أم درمان مسروقات تقدر قيمتها (5) مليارات جنيه سوداني. وقال مدير مباحث الولاية العميد شرطة أمين سعيد في تصريح لمصادر، إن تفاصيل البلاغ تعود إلى ورود بلاغات سرقة متكررة لدى أقسام الشرطة مفادها وجود عصابة تخصصت في سرقة معدات كهربائية ومعدات ري تخص المشاريع الزراعية على طول منطقة غرب أم درمان من الريف الجنوبي إلى الكيلو 27 من الريف الشمالي الغربي، بالإضافة لبلاغات أخرى تخص سرقة إسبيرات وخرد سيارات من السوق الشعبي أم درمان.

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وكشف أمين بحسب صحيفة السوداني، عن تكوين أتيام ميدانية للتحري والبحث وجمع المعلومات تحت إشراف ومتابعة الفريق شرطة حقوقي خالد بن الوليد مدير شرطة الولاية واللواء شرطة زين العابدين عثمان مدير دائرة الجنايات، وأضاف: “بتكثيف البحث توصل تيم بلاغات الريف الجنوبي الغربي لأم درمان إلى معلومات عن المتهمين، وتم نصب كمين محكم أوقع بالمتهم الأول وبالتحري معه اعترف بارتكاب جريمة السرقة، وأرشد إلى بقية المتهمين الذين وصل عددهم (6) متهمين”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)