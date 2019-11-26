التاريخ: 26-نوفمبر-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة أصدرت وزارة التعليم العالي قراراً قضى بعدم كتابة نوع نظام الدراسة في شهادة التخرج لكافة خريجي نظام قبول “الانتساب”. Advertisements ووجه القرار طبقاً لمصادر، كل مؤسسات التعليم العالي بالالتزام بعدم كتابة نوع الدراسة بالانتساب للطلاب الذين تم قبولهم قبل العام الدراسي ٢٠١٤-٢٠١٥م، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار يمنع كتابة نوع الدراسة “الانتساب” في شهادة التخرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.