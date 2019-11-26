الحكومة : ( تاني مافي صادر برجع )

كشف وكيل وزارة الزراعة والغابات ، عبد الله عبد القادر اركاوي ، عن مراجعة كل العقود والإتفاقيات والشراكات الإستثمارية الأجنبية في القطاع الزراعي ، المبرمة في النظام البائد مع وزارة العدل .

في وقت قال سنصل قريباً لإيقاف استيراد القمح من خلال التوسع في زراعته بمشروع الجزيرة .

ونبه الى أن إيقاف صادر الفول كبد البلاد خسائر ضخمة .

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وأضاف ( تاني مافي صادر برجع ) ، وتابع : سيتم منع تصدير اي حبة من القمح قبل المستثمرين الأجانب .

وبحسب صحيفة آخر لحظة ، أكد تركاوي في تصريحات له ، أنه سيتم نزع كل الأراضي الزراعية المملوكة للأجانب ل(99) عاماً ، وتأسف الوكيل لاستيراد البلاد للقمح بالعملات الصعبة في نفس الوقت تملك فية أراضي زراعية شاسعة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )