شركة الخدمات المصرفية: تحويل الرصيد الخطر الأكبر على الاقتصاد

التاريخ: 26-نوفمبر-2019
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قال مدير شركة الخدمات المصرفية عمر العمرابي، إن هناك جهات ومراكز قوى تقف ضد التقنية بكل ضروبها، وفيما وصف تحويل الرصيد بالخطر الأكبر على الاقتصاد، أكد أن شركات الاتصالات تستخدم الرصيد دون رقابة أو ضوابط، مشيراً إلى أن حجم الأموال المتداولة من تحويل الرصيد تقدر بـ ١٥ مليار شهرياً.
وقال العمرابي خلال حديثه في منتدى مجلة حواس بفندق السلام روتانا بحسب صحيفة السوداني، إن هناك جهات وقفت ضد مشروع الحكومة الإلكترونية وقامت بتعطيله كما وقفت ضد العديد من المشروعات التقنية بوزارة المالية لأنها تحارب الفساد وتضاعف الإيرادات.
وكشف عن حلول تقنية يمكن أن تساهم في إيقاف تهريب الوقود وحوسبة نظام الضرائب وإيقاف تحويل الرصيد وتحويله إلى داخل النظام المصرفي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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