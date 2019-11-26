“قوى الحرية”: قانون وشيك لحل المؤتمر الوطني

قال عضو تنسيقية “قوى الحرية والتغيير” محمد حسن عربي، إن حل حزب المؤتمر الوطني سيتم عبر قانون تحت مسمى “تفكيك نظام الإنقاذ”.

وتوقع عربي في تصريح لمصادر، إجازة القانون في أول اجتماع بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء دون أن يحدد موعداً للاجتماع، لكنه قال إنه “سيُعقد قريباً”.

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وأشار عربي إلى أن وزير العدل أعد مشروع قانون مفوضية الفساد، لكنه لفت إلى أن جرائم الفساد التي وقعت في عهد النظام السابق ستخضع للمحاسبة عبر قانون تفكيك نظام الإنقاذ.

وأقر بوجود تباطؤ في القبض على فاسدي النظام السابق، لكون الأمر يقوم على البينة، وأضاف: “يوجد بطء، وراضون عن التقدم الذي يحدث، وفي النهاية لن يفلت فاسد من العقاب”، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)