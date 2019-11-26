تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * “قوى الحرية”: قانون وشيك لحل الوطني * إغلاق منظمة مقربة من عبد الحي يوسف * اتجاه لإلغاء الإعدام والجلد في غير الحدود والقصاص وحملة لإلغاء عقوبة الردة * الجميعابي يكشف لـ”السوداني” أسباب اعتقاله لساعات الجريدة: * التعايشي” الثورة انتهت بشراكة أقل من التطلعات * وفاة (37) عامل حفر آبار بإسكان أبو سعد بمرض مجهول * أسر الشهداء ينفذون وقفة احتجاجية أمام وزارة الثقافة * ولاية الخرطوم تصدر قراراً جديداً بشأن قطار المواصلات الصيحة: * ردود فعل واسعة لقسمة “الثورية” و”التغيير” للولاة * اجتماع لمناقشة تعديل قوانين الشرطة والأمن وتفكيك “التمكين” غداً * “حميدتي”: حريصون على تحقيق السلام في دولة الجنوب المجهر: Advertisements * “غندور”: جاهز للاعتقال والتهديدات لن تخيفنا *زيادة رحلات قطار مواصلات الخرطوم إلى (5) يومياً * قمة بين “أفورقي” و”حمدوك” في أسمرا آخر لحظة: * طه ونافع يرفضان التحقيق بشأن إنقلاب الإنقاذ * “حمدوك” يزور إريتريا لساعات ويلتقي أفورقي * غندور: السجون والمعتقلات لن ترهبنا الدار: * بالصورة والقلم.. مقتل طالب جامعي داخل فرن بسبب صراع حول الخبز * ارتفاع جديد للدولار يصل إلى (82) جنيهاً * تفاصيل جديدة حول الحادث المروري لهلال الفاشر * توقف (112) مخبزاً جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج * حشود بشرية هائلة بمنتجع البرير في احتفال “الدار” بالرسول الكريم * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للأساس وامتحان الفيزياء للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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