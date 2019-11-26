بعد قرار السيسي… دعوة عاجلة لانعقاد البرلمان المصري

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دعا رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبد العال، البرلمان، يوم الاثنين، لاجتماع عاجل ظهر الخميس المقبل، للنظر في خطاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وبحسب وكالة “أنباء الشرق الأوسط” المصرية، قال الأمين العام للمجلس، المستشار محمود فوزي، في بيان، أصدره مساء الاثنين، إن رئيس المجلس قرر دعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قبل موعد الجلسات المعلن سلفا، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس”.
وأكد فوزي، أن “ذلك للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بترشيح طارق عامر، لشغل منصب محافظ البنك المركزي لفترة جديدة”.
ويقضي الدستور المصري في المادتين 215، 216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وذكر البيان أنه ورد إلى الدكتور على عبدالعال، مساء الإثنين، كتاب رئيس الجمهورية بترشيح محافظ البنك المركزي، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وقام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة ظهر الخميس القادم لنظر هذا الأمر العاجل.
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