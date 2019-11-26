وزير المالية يقول: أسعار البنزين العالمية مقارنة بسعره في السودان لا يصدقها عقل ولا مبرر لاستمرار دعمه اذا (..)

في حوار أجراه الأستاذ عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار مع سعادة وزير المالية السوداني تم نشره يوم الإثنين قال الدكتور إبراهيم البدوي (أسعار البنزين العالمية مقارنة بسعره هنا في السودان، أرقام لا يصدقها عقل، السودان الدولة الثالثة عالميا بعد فنزويلا وإيران في أسعار البنزين، حتى الدول البترولية ذات الإنتاج الهائل أسعار البنزين فيها أعلى من السودان).

وأضاف الوزير بحسب ما قرأ محرر أخبار الخليج 365 نص الحوار عن أسئلة تخص رفع الدعم (بالنسبة للبنزين لا مبرر لاستمرار الدعم فيه إذا توفرت المواصلات وزدنا المرتبات، هناك عدة سيناريوهات لمعالجة الدعم، منها مثلا استخدام البطاقة الذكية لتحديد فئات متدرجة للاستهلاك، الأمر نفسه ينطبق على الكهرباء، لكن الجازولين لن يرفع عنه الدعم لأنه من عناصر الإنتاج الرئيسية خاصة في القطاع الزراعي. عموما رفع الدعم إجراء متدرج ومتوافق عليه بما يحفظ مصالح الشعب. أما الخبز سيظل مدعوما لأهميته الحتمية، لن نرفع الدعم عن الخبز مطلقا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)