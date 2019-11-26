امبوبو يقود الهلال في المجموعات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : انهي الكاردينال صفقة انتقال اللاعب ادريسا امبوبو مع ناديه ناكانا الزامبي وسيكون اللاعب في الخرطوم خلال الساعات المقبلة للانضمام الازرق وخاصة أن اسم اللاعب بكشف الهلال الإفريقي ويتوقع أن ينضم اللاعب للمشاركة في مباراة الاهلي المصري المقبلة.

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