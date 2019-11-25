اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

فوز وتعادل في الممتاز اليوم

0 نشر
-- 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
شهاب محمد - الخرطوم - عاجل

الخليج 365 :

انتصر الأهلي الخرطوم على نظيره الفلاّح عطبرة، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم”الأثنين” ضمن المرحلة الحادية عشر من منافسة الدوري الممتاز.

وأحرز أهداف الأهلي كلاً من حمو والتش، ورفع الفريق رصيده إلى”9″ نقاط، فيما بقي الفلاّح في”15″ نقطة.

وفي مباراة ثانية، سقط هلال كادوقلي فخ التعادلٍ من دون أهداف أمام مضيفه حي العرب بورتسودان.

وبالنتيجة وصل هلال كادوقلي إلى النقطة الـ”9″، فيما حاز حي العرب على النقطة الـ”18″.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوز وتعادل في الممتاز اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا