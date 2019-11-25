فوز وتعادل في الممتاز اليوم

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الخليج 365 :
انتصر الأهلي الخرطوم على نظيره الفلاّح عطبرة، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم”الأثنين” ضمن المرحلة الحادية عشر من منافسة الدوري الممتاز.
وأحرز أهداف الأهلي كلاً من حمو والتش، ورفع الفريق رصيده إلى”9″ نقاط، فيما بقي الفلاّح في”15″ نقطة.
وفي مباراة ثانية، سقط هلال كادوقلي فخ التعادلٍ من دون أهداف أمام مضيفه حي العرب بورتسودان.
وبالنتيجة وصل هلال كادوقلي إلى النقطة الـ”9″، فيما حاز حي العرب على النقطة الـ”18″.
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