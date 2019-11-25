شح في الخبز بالخرطوم وعودة الصفوف أمام المخابز

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم شحاً لافتاً يوم الاثنين في الخبز، واصطف أعداداً من المواطنين أمام المخابز لساعات للحصول على الخبز، في وقت أغلقت بعض المخابز أبوابها.

وعبر عدد من المواطنين على منصات مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم البالغ من تفاقم أزمة الخبز يوماً بعد يوم، مؤكدين أن عدداً من المخابز أغلقت أبوابها فيما تعمل أخرى لساعات قليلة خلال اليوم.

وعزا بعض العاملين بالمخابز الأزمة إلى زيادة تكلفة التشغيل من عمالة وغاز، مقابل دخل زهيد رغم دعم الدولة للدقيق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)