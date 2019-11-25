بدء محاكمة المتهمين بقتل الشهيد محمد الحسن بمروي

إنعقدت بمحكمة مروي العامة اليوم الجلسة الإجرائية الأولي لمحاكمة المتهمين بقتل الشهيد محمد الحسن عبد الله عكود أحد شهداء أحداث ثورة ديسمبر المجيدة بمدينة كريمة والتي راح ضحيتها ثلاثة من الشهداء الشباب وسط حضور لافت لعدد من القانونيين والحقوقيين. وبمشاركة واسعة لأسر الشهداء وتنسيقية قوي الحرية والتغيير ولجان التغيير والخدمات بالمحلية.

والدة الشهيد محمد الحسن عبد الله عكود السيدة بثينة أحمد عبد الحميد عبرت في تصريحات (لسونا) عن مطالبتها بالقصاص العادل لدماء الشهداء.

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بدوره أكد ممثل حقوق الإنسان بكريمة عبد الله حسن في إفادة (لسونا) مطالبتهم بالإسراع في إجراءات محاكمات قتلة الشهداء.

ممثلا تنسيقية قوي الحرية والتغيير بالمحلية عز الدين عثمان وإبراهيم محمد إبراهيم أعلنا خلال وقفتهم التضامنية أمام مباني مجمع محاكم مروي عن وقوف كافة مكونات قوى الحرية والتغيير وتضامنهم الكامل مع أسر وذوي الشهداء والجرحي والمفقودين تحقيقاً للعدالة وحكم القانون.

هذا وتم تحديد الثاني عشر من ديسمبر المقبل موعداً للجلسة الثانية للمحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)