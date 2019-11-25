ضبط شبكة إجرامية تخصصت فى سرقة معدات كهربائية

تمكنت مباحث فرعية ام درمان من استرداد مسروقات تقدر جملتها بمبلغ خمسة مليارات جنيه سوداني . وقال العميد شرطة أمين سعيد مدير مباحث الولاية – في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة – إن تفاصيل هذا البلاغ تعود إلى ورود بلاغات سرقة متكررة لدى أقسام الشرطة؛ مفادها وجود عصابة تخصصت فى سرقة معدات كهربائية ومعدات ري تخص المشاريع الزراعية على طول منطقة غرب ام درمان من الريف الجنوبي إلى الكيلو 27 من الريف الشمالي الغربي، بالإضافة لبلاغات أخرى تخص سرقة اسبيرات وخرد سيارات من السوق الشعبي امدرمان؛ حيث تم تكوين أتيام ميدانية للتحري والبحث وجمع المعلومات تحت إشراف ومتابعة الفريق شرطة حقوقي خالد بن الوليد مدير شرطة الولاية واللواء شرطة زين العابدين عثمان مدير دائرة الجنايات، وبتكثيف البحث توصل تيم بلاغات الريف الجنوبي الغربي لأمدرمان إلى معلومات عن المتهمين وتم نصب كمين محكم أوقع بالمتهم الأول وبالتحري معه اعترف بارتكاب جريمة السرقة، وأرشد إلى بقية المتهمين الذين وصل عددهم (6) متهمين، وضبطت بحوزتهم (23) جربوكس رداخات جهاز ري و(42) موتور مياه، و(4) طبلون كهرباء و(4) سمادات، و(9) مواسير آبار جوفية، كما تم ضبط عربة بوكس مستأجرة يستخدمها الجناة. على صعيد متصل تحرك تيم بلاغات سرقات الخرد بالسوق الشعبي ام درمان وأثناء التمشيط تم ضبط (8) متهمين من معتادي السرقات الليلية بعد كمين محكم أثناء شروعهم في ارتكاب جريمة السرقة، وضبطت بحوزتهم (15) ظرف دفرنش،(8) عمود جنب ،(30) طاسة ديبرياش، ودون بشأنها بلاغ سرقة بقسم شرطة الصناعات وأرشدوا إلى بقية المسروقات ليتم استردادها جميعاً وتحريزها، وباشرت شرطة الولاية التحري مع الجناة توطئة لتقديمهم للعدالة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)