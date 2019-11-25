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زيادة رحلات قطار المواصلات بولاية الخرطوم

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محي الدين علي 0 تبليغ

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التاريخ: 25-نوفمبر-2019

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زيادة رحلات قطار المواصلات بولاية الخرطوم

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عقد والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد اجتماعاً موسعاً مع اللجنة العليا المكلفة بإدارة قطار ولاية الخرطوم المحلي أجرى من خلاله تقييماً شاملاً لأداء القطار في نقل المواطنين في الخط الشمالي الذي يبدأ من الخرطوم وحتى الكدرو شمالاً والخط الجنوبي الذي يبدأ من الخرطوم وحتى الشجرة، وتقرر في الاجتماع زيادة رحلات القطار من رحلتين في اليوم غلى (5) رحلات يومية

ووجه الاجتماع اللجنة – حسب سونا- برفع جدولة جديدة لرحلات القطار خلال الـ (24) ساعة القادمة؛ يتم إعلانها للمواطنين عبر الوسائط المختلفة، كما وجه والي الخرطوم بتكثيف تواجد رجال المرور في تقاطعات القطار وتركيب اللوحات الإرشادية واستكمال كافة التقنيات المطلوبة داخل القطار، كما تقرر أن يكون يوم الجمعة من كل أسبوع يوماً مخصصاً لصيانة القطار .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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