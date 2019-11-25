تغييرات تطال امتحان جزئية الأدب الإنجليزي في امتحانات الشهادة الثانوية 2020م

التاريخ: 25-نوفمبر-2019
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وجهت الأستاذة تماضر الطريفي عوض الكريم؛ وكيل وزارة التربية والتعليم بتغيير وضع امتحان جزئية الأدب الإنجليزي في امتحان مادة اللغة الإنجليزية في امتحانات الشهادة الثانوية للعام المقبل 2020م لتكون هناك أسئلة اختيارية لأحد كتاب الأدب الانجليزي.
وأوضحت الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات أن امتحان الشهادة المقبل سيشمل أسئلة اختيارية لأحد كتاب الأدب الإنجليزي ( Things Fall Apart) و( Our Mutual Friend) وأشارت إدارة الامتحانات إلى أن المركز القومي للمناهج كان قد قرر إلغاء الكتاب الأول؛ إلا أن الكتاب الثاني البديل لم يصل إلى جميع الولايات مما يؤثر على الطلاب الممتحنين؛ لذلك تقرر أن تكون الأسئلة اختيارية للكتاب الذي يدرسه الطالب من الكتابين المذكورين أي أن الكتابين الجديد والقديم ساريان على أن يختار الطالب أحدهما بجانب الكتاب الإجباري ( Treasure Island).
من جهته.. أشار مدير عام المركز القومي للمناهج د.عمر القراي إلى أن ذلك سيكون استثناء فقط لامتحانات الشهادة للعام المقبل بأن تكون الأسئلة اختيارية للكتاب الذي سبق أن تم الغاؤه ليكون سارياً فقط لامتحانات الشهادة في أبريل المقبل من العام 2020م.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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