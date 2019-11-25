تدشين برنامج توزيع الدعم النقدي للفقراء بالفاشر

دشن مدير إدارة المصارف بمكتب زكاة محلية الفاشر سالم عيسي إسماعيل بقري غريقة، ام مراحيك، ازقرفا، فشار، لوابد التابعة لوحدة ريفي الفاشر برنامج توزيع الدعم النقدي المباشر والذى استهدف عدد (165)مستفيد بعدد (5) مجالس قري بوحدة ريفي الفاشر بتكلفة كلية بلغت (247)الف و (500)جنيه.

وأكد مدير إدارة المصارف- وفق سونا – أن برنامج إنزال الصرف المباشر للفقراء والمساكين بأحياء وقرى محلية الفاشر يجئ في إطار الجهود المبذولة من الزكاة للوصول إلى المستحقين بمختلف المناطق وخاصة النائية. وقال خلال مخاطبته الفقراء والمساكين بتلك المناطق سالفة الذكر إن برنامج الصرف المباشر قد وجد قبولاً كبيراً واستحسان من قبل الفقراء والمساكين بالقري والأرياف الذين لايستطيعون الوصول إلى مكاتب الزكاة بمدينة الفاشر. مشيداً بدافعي الزكاة الذين أخرجوا زكاة أموالهم طواعية مما مكن الزكاة من تنفيذ العديد من البرامج و الأنشطة. داعياً المواطنين إلى ضرورة إخراج زكاة زروعهم وأنعامهم حتى يتسنى للزكاة تنفيذ المزيد من المشروعات الفردية و الجماعية للفقراء والمساكين بمختلف المناطق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)