رئيس الأركان: الجيش ملتزم بواجباته الدستورية

جدد رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، التزام القوات المسلحة بمهامها الوطنية وواجباتها الدستورية في حماية البلاد ورعاية مكتسبات شعبها استناداً على موقفها النبيل وانحيازها لخياراته السياسية ورغبته وإرادته في التغيير.

وخاطب الحسين، الأحد، الضباط وضباط الصف والجنود بقيادة الفرقة السادسة مشاة بحاضرة ولاية شمال دارفور الفاشر، في زيارة تفقدية ضمن جولاته التفقدية للوحدات في مختلف أنحاء السودان.

وقال – حسب الشروق-إن القوات المسلحة بقوميتها وثقة أهل السودان تستطيع أن تحافظ على البلاد وتردع كل من يحاول الاعتداء عليها وعلى مكتسبات شعبها ومقدراته.

وشدد رئيس هيئة الأركان على التزام القوات المسلحة بوقف إطلاق النار.

هدف محوري

“

رئيس هيئة الأركان يمتدح الأدوار التي تضطلع بها قوات الدعم السريع وإسهاماتها في المجالات كافة وهي تمضي إلى جانب الجيش في العمل للحفاظ على أمن واستقرار البلاد

“

وقال الحسين إن وقف إطلاق النار يمثل أولى وأهم الخطوات لتحقيق السلام الذي يعتبر الهدف المحوري والرئيس للدولة في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد.

Advertisements

من جهة أخرى، امتدح رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، الأدوار التي تضطلع بها قوات الدعم السريع وإسهاماتها في المجالات كافة وهي تمضي إلى جانب الجيش في العمل للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وقال لدى مخاطبته منسوبي قوات الدعم السريع قطاع شمال دارفور بالفاشر، إن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بدأت مشواراً تاريخياً يتطلب مزيداً من التكاتف والتعاون لأجل حماية السودان والدفاع عنه وضمان الأمن والاستقرار لمواطنيه.

وعدد المواقف التي تنم عن وحدة الهدف والواجب والمصير التي تجعل كافة القوات النظامية في خندق واحد تؤدي واجباتها المنوطة بها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)