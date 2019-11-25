التاريخ: 25-نوفمبر-2019
13 مشاهدة
قال رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أ.د. إبراهيم غندور، إن الذين يحاولون إخافتنا بالاعتقال والسجن عليهم أن يعرفوا أن مثل ذلكم التهديد لن يزيدنا إلا تصميماً لنمضي قدماً في منع انزلاق بلادنا للفوضى أو اختطافها.
وأضاف غندور في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يوم الإثنين، قائلاً -وفق الشروق – “لقد مددنا أيادينا بيضاء من غير سوء لبناء وطنٍ معافىً من أمراض العصبية والإقصاء، لكن يبدو أن رسالتنا قد وصلت إلى البريد الخاطئ”.
وتعهد بالمضي قدماً دون الالتفات إلى الوراء مهما كانت التحديات والتضحيات.
وقال “وإن أُعْتُقِل قيادي فهناك آلاف القيادات، وعلى الذين يعملون على قطع اليد التي مُدت إليهم أن يعلموا أننا أحفاد جعفر الطيار رضي الله عنه”.
وختم بالقول “أنا بخير والحمد لله بفضل توحد العضوية والتفافها حول حزبها وقيادتها، وسنمضي بإذن الله لا نبالي، فالسودان لنا جميعاً”.
الخطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر غندور :يبدو أن رسالتنا قد وصلت إلى البريد الخاطئ و التهديد بالاعتقال لن يزيدنا إلا تصميماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.