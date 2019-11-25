غندور :يبدو أن رسالتنا قد وصلت إلى البريد الخاطئ و التهديد بالاعتقال لن يزيدنا إلا تصميماً

قال رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أ.د. إبراهيم غندور، إن الذين يحاولون إخافتنا بالاعتقال والسجن عليهم أن يعرفوا أن مثل ذلكم التهديد لن يزيدنا إلا تصميماً لنمضي قدماً في منع انزلاق بلادنا للفوضى أو اختطافها.

وأضاف غندور في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يوم الإثنين، قائلاً -وفق الشروق – “لقد مددنا أيادينا بيضاء من غير سوء لبناء وطنٍ معافىً من أمراض العصبية والإقصاء، لكن يبدو أن رسالتنا قد وصلت إلى البريد الخاطئ”.

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وتعهد بالمضي قدماً دون الالتفات إلى الوراء مهما كانت التحديات والتضحيات.

وقال “وإن أُعْتُقِل قيادي فهناك آلاف القيادات، وعلى الذين يعملون على قطع اليد التي مُدت إليهم أن يعلموا أننا أحفاد جعفر الطيار رضي الله عنه”.

وختم بالقول “أنا بخير والحمد لله بفضل توحد العضوية والتفافها حول حزبها وقيادتها، وسنمضي بإذن الله لا نبالي، فالسودان لنا جميعاً”.

الخطوم (أخبار الخليج 365)