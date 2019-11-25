٣٥٠ ألف لاجئ سوداني بتشاد يرغبون في العودة

أكد والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي، وجود ٣٥٠ ألف لاجئ سوداني في تشاد، بجانب أكثر من ٦٠٠ ألف نازح داخلي، يرغبون جميعاً في العودة الطوعية النهائية إلى مناطقهم في دارفور.

وبحث خوجلي بمقر حكومة الولاية بالفاشر مع وفد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الذي بدأ زيارة للولاية برئاسة مساعد المفوض السامي لشؤون اللاجئين للعمليات جورج أوكيه، السبل الكفيلة بتأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين واللاجئين العائدين والذين يرغبون في العودة إلى مناطقهم بالولاية.

وأوضح والي الولاية المكلف في تنوير صحفي مشترك مع مساعد المفوض السامي لشؤون اللاجئين، عقب اللقاء، أنه طلب من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التعاون مع حكومة الولاية لتنفيذ مشروع كبير وبدعم من المجتمع الدولي يتم من خلاله إعادة تأهيل مناطق وقرى العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بإقامة مبانٍ ثابتة وتزويدها بخدمات المياه النقية والصحة والتعليم حتى تكون العودة جاذبة ونهائية.

Advertisements

وأشار خوجلي -وفق سونا – إلى أن ولايته تستضيف بمحلية اللعيت أكثر من ٣٥ ألف لاجئ قدموا من دولة جنوب السودان، مؤكداً أن اللعيت توفر لهم الخدمات الأساسية.

و دعا الوالي المفوضية إلى توفير الدعم اللوجستي والفني الذي يمكن شرطة الولاية من إكمال إعادة انتشارها بالمحليات خاصة مناطق العودة الطوعية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)