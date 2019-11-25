جامعة الخرطوم تؤكد معاملة الطلاب اليمنيين كنظائرهم السودانيين

عقدت مديرة جامعة الخرطوم بروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه اجتماعاً مع المستشار الثقافي للجمهورية اليمنية بالسودان عبده صالح الربيعي، الذي زارها بمكتبها يوم الاثنين الخامس والعشرين من نوفمبر 2019م. وشارك في الاجتماع نائب مديرة الجامعة البروفيسور كمال الدين الطيب يس، ومدير الإعلام والعلاقات العامة الدكتور ممدوح محمد الحسن، ونائب مدير إدارة العلاقات الخارجية الدكتور أبو القاسم الطيب محمد الزين، والمدير التنفيذي لمكتب مديرة الجامعة الأستاذ بدر الدين محمد إدريس، وضم الوفد المرافق للمستشار الثقافي اليمني رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين بالسودان، وسكرتيرة المستشار الثقافي.

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وبحث اللقاء العلاقات الأخوية بين الشعبين السوداني واليمني، وتطرق الاجتماع إلى قضايا الطلاب اليمنيين بالسودان وجامعة الخرطوم على وجه خاص، حيث سلم المستشار الثقافي مديرة الجامعة رسالة خطية دعا فيها إلى استمرار معاملة الطلاب اليمنيين مثل الطلاب السودانيين بالنسبة للقبول الخاص.

من جانبها تعهدت مديرة الجامعة بمعاملة الطلاب اليمنيين مثل نظرائهم السودانيين ومنحهم الامتيازات التي تمنح للطلاب السودانيين تقديراً للظروف الاستثنائية التي تشهدها بلادهم، وأكدت مديرة الجامعة حرص جامعة الخرطوم على تجديد الاتفاقيات المبرمة مع الجامعات اليمنية.

من جهته أشاد المستشار الثقافي اليمني بالدور المتعاظم الذي ظل يؤديه الأساتذة السودانيون باليمن منذ وقت بعيد، ودورهم في تربية اليمنيين وتعليمهم، وأكد أن الطلاب اليمنيين يتسابقون للدراسة في الجامعات السودانية، وأن السودان أصبح دار الهجرة لهم، ويحتضن اليوم أكثر من ستة آلاف طالب يمني في مختلف درجات التعليم العالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)