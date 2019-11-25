كمال ترباس يحتفل بذكرى الثورة والاستقلال

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
يرتب الفنان كمال ترباس لتقديم أضخم عمل فني غنائي في احتفالات البلاد بمناسبة ذكرى ثورة ديسمبر وذكرى الاستقلال المجيد، صاغ كلمات العمل الشاعر الكبير اسحق الحلنقي الذي شكل مؤخراً ثنائية فنية لافتة بينه وترباس، قدما خلالها باقة من الأغنيات الجديدة بداية من أغنية “ما قلتو من كسلا” و”أستاذة في علم الجمال”، وأخيراً “كسلا كفارة ما تشوف شر”.
وقال ترباس إن ثنائيته الفنية مع الحلقني لم تبدأ اليوم، ولكنها منذ سنوات طويلة حيث جمعت بينهما بحسب آخر لحظة مدينة كسلا، وتواصلت العلاقة إلى أخوة وصداقة حتى اليوم، وأنه سعيد بأن يتغنى من أشعار شاعر بقامته وتاريخه.
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