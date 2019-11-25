الحبر يأمر بالقبض على قادة المحاولة الإنقلابية الأخيرة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أمر النائب العام تاج السر علي الحبر، بإعادة القبض على مُتّهمين معاشيين بالقوات النظامية، على خلفية المُشاركة في المُحاولة الانقلابية الأخيرة، وفقاً لسلطاته تحت المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

وأبلغت مصادر (الصيحة)، بأنّ النائب العام أمر بالقبض على المُتّهمين استكمالاً للتحري، بجانب أنّ هنالك بيِّنات مادية لم تُقدّم بعد، وشُهُود اتّهام لم يتم سماعهم.

وكانت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، أطلقت سراح (7) مُتّهمين معاشيين بالقوات النظامية، على خلفية المُشاركة في المُحاولة الانقلابية الأخيرة، وإخلاء سبيلهم فوراً ما لم تكن عليهم أيّة تُهم أخرى.

من جهة أخرى، قالت أسرة الفريق ركن الطيب المصباح، إنّ قوة نظامية اقتحمت منزلهم واعتقلت المصباح لجهةٍ غير معلومة، بعد تبرئته من قِبل النيابة العامة للمَرّة الثانية، على خلفية المُشاركة في المُحاولة الانقلابية الأخيرة، وطالبت زوجته “سارة مجذوب فضل المولى”، السلطات المُختصة إحاطتها بمكان وجوده، وقالت لـ(الصيحة)، إنّ النيابة أكدت عدم علمها به عقب الإفراج عنه.