الشرطة العراقي يكبّد نواذيبو الموريتاني خسارة مذّلة

الخليج 365 : اكتسح الشرطة العراقي نظيره نواذيبو الموريتاني بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”الأثنين” ضمن إياب دور الـ”16″ من بطولة محمد السادس للأندية الأبطال، ليتأهل إلى الدور القادم من المنافسة. وأحرز أهداف الشرطة كلاً من أمجد عطوان”8″،”34″،”38″، ونبيل صباح”12″، و”50″.

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