حمدوك: لن نقدم على رفع الدعم عن السلع دُون مُوافقة الشعب السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أَكّدَ رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أنّ الحكومة لن تُقدم على رفع الدعم عن السلع دُون مُوافقة الشعب السوداني، وأعلن أنّه تُجرى حوارات عميقة وواسعة بشأن قضية الدعم مع كل القطاعات.

وقال حمدوك في “ورشة عرض ومُناقشة مُقترحات برنامج أولويات الفترة الانتقالية” بقاعة الصداقة أمس، إنّ هنالك حوارات عميقة تُجرى بشأن قضايا غلاء الأسعار والمعيشة ودعم السلع، وأكّد أنّ الاقتصاد يُعتبر قضية محورية، ووصف غلاء الأسعار والمعيشة بأنّها تحديات تُجابه الحكومة، وتعهد بإيجاد الحُلُول والمُعالجات.

وأوضح حمدوك أنّ أولويات حكومة الفترة الانتقالية تتمثل في مُكافحة الفساد، والالتزام بمبدأ الشفافية والمُحاسبية، واسترداد الأموال المنهوبة، وإشاعة الحُريات العامّة والخاصّة، وضمان حُرية وتعزيز حُقوق الإنسان، وأشار إلى أنّ إعفاء دُيُون السودان وإصلاح أجهزة الدولة في المسار الأمني والخدمة المدنية ورفع اسمه من قائمة الإرهاب، تحديات كبيرة ستُواجه سياسات الحكومة الانتقالية.